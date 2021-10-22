ВОЗ признала одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа безопасной

Вакцины от коронавируса и гриппа можно применять одновременно, это безопасно. Об этом сообщила директор департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан, написало РИА «Новости».

Бриан заявила, что есть несколько исследований, которые показали, что применять обе вакцины одновременно безопасно. Однако перед этим она порекомендовала проконсультироваться с врачом о показаниях к обеим прививкам.

Симптомы гриппа и ковида похожи, отметила представитель организации. Это лихорадка, головная и мышечная боль, кашель. Но коронавирус имеет и специфические признаки, такие как потеря обоняния и вкуса.

Меры предосторожности также во многом общие. Бриан напомнила, что важно мыть руки, проветривать помещения, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Перед гриппом и ковидом наиболее уязвимы пожилые люди, а также страдающие от респираторных, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Только в случае с гриппом повышенному риску болезни дополнительно подвергаются беременные женщины и малолетние дети.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали аллергию пожизненным противопоказанием для вакцинации от коронавируса.