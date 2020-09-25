ВОЗ: прививки от гриппа не спасут от коронавируса, но помогут врачам

Прививка от гриппа не спасет от заражения коронавирусной инфекцией. Однако она поможет избавить системы здравоохранения от дополнительной нагрузки в период пандемии.

Об этом сообщила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн во время брифинга. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Мы не ожидаем, что вакцина поможет от COVID-19, но мы рассчитываем, что она поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения Анн Моэн.

Она отметила, что ряд государств в Северном полушарии уже начали испытывать нехватку вакцины от гриппа — несмотря на начало сезонного распространения заболевания. О каких именно странах идет речь, она не сказала.

По словам Моэн, недостаток вакцины также связан с пандемией коронавируса. Обычно запасы препаратов для прививок от гриппа делают за девять месяцев до предполагаемой эпидемии, и все запасы, которые есть сейчас, сделаны в начале 2020 года. Однако пандемия усугубила ситуацию, потому что увеличила спрос на лекарство.

По последним данным, в России выявили 1 136 048 случаев заражения новым типом коронавируса. За последние сутки в стране зафиксировали 7212 заболевших. За все время с начала пандемии выздоровели 934 146 человек. Еще 20 056 пациентов скончались.