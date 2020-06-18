ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом

«Заседание экспертной группы только что завершилось. Было принято решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках тестов солидарности», — сказала эксперт.

Она отметила, что решение основывалось на трех параметрах, включая собственные данные ВОЗ о лекарстве и результатах тестов, проведенных в Великобритании. Сотрудники ВОЗ уже начали процесс остановки испытаний препарата.

Ранее к тому, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин не помогает при лечении заболевших COVID-19 пришли британские ученые. Согласно их исследованию, больше четверти (около 26%) от числа всех заболевших COVID-19, кто принимал препарат, умерли.