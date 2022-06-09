ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения оспой обезьян

Человек может повторно подхватить оспу обезьян после первого выздоровления. Об этом предупредила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

«Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%», — заявила Льюис. Цитату привело РИА «Новости».

Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, организация не рекомендует проводить всеобщую вакцинацию от оспы обезьян. Необходимый препарат есть далеко не во всех странах. Его используют для защиты людей с более высоким риском заражения. Речь идет о медработниках и сотрудниках лабораторий.

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили еще в 1970 году. В последнее время заболевание стало распространяться в Европе, США, Австралии и некоторых других странах. По словам врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, подхвативший оспу обезьян становится опасен только в том случае, если на его коже и слизистых появляется сыпь.