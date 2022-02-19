ВОЗ предупредила о возможности появления более опасного штамма коронавируса

Сейчас в мире сложились идеальные условия для возникновения более опасного штамма коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«По сути, [имеющиеся сейчас] условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта [коронавируса]», — привел слова Гебрейесуса ТАСС.

Глава ВОЗ отметил, что в мире появилось опасное мнение о завершении пандемии. К этому привела вакцинация и менее тяжелое течение болезни при «омикроне». Но, как заявил Гебрейесус, пандемия еще не закончилась. Он напомнил, что каждую неделю жертвами ковида становятся по 70 тысяч человек в разных странах. При этом системы здравоохранения продолжают быть перегруженными.

Вместе с тем Гебрейесус подчеркнул, что у людей есть «инструменты и ноу-хау» для того, чтобы в 2022 году покончить с пандемией. Он добавил, что завершение распространения коронавиурса должно находиться в фокусе внимания мирового сообщества. Также глава ВОЗ призвал усвоить уроки, которым учит пандемия.