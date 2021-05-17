ВОЗ предупредила о риске инсульта из-за сверхурочной работы

Если продолжительность рабочей недели увеличить до 55 часов и более, то вероятность получения инсульта возрастает на 35%, а количество смертей от ишемической болезни сердца — на 17%. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации (МОТ).

«Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% риска смерти от ишемической болезни сердца, в сравнении с рабочей неделей в 35–40 часов», — передал ТАСС текст доклада.

По данным сотрудников ВОЗ, в 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсульта и 347 тысяч от болезни сердца как раз из-за рабочей недели продолжительностью не менее 55 часов. С 2000 по 2016 год смертность от инсульта, связанная с рабочей неделей, выросла на 19%, а от болезни сердца — на 42%. Также выяснилось, что переработка особенно сильно сказывается на мужчинах. На них приходится 72% смертей. Количество людей, которые работают слишком много, растет с каждым годом. Сейчас они составляют 9% населения мира.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать свое здоровье риску.

Кроме того, в ВОЗ высказались за принятие в странах законов, запрещающих переработку. В организации считают, что работодатели и профсоюзы должны договориться о гибких графиках работы.