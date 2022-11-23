23 ноября 2022, 23:25
ВОЗ предупредила о растущей угрозе кори по всему миру
ВОЗ назвала сбой в плановой вакцинации причиной будущих вспышек кори
Число детей, которые пропустили дозу вакцины против кори в 2021 году, насчитывает 40 миллионов. Такими данными на своем сайте поделилась Всемирная организация здравоохранения.
«В 2021 году рекордно высокий показатель — почти 40 миллионов детей пропустили дозу вакцины против кори», — говорится в документе.
Реклама
В ВОЗ уточнили, что 25 миллионам детей не ставили их первую дозу, а еще 14,7 миллиона несовершеннолетних пропустили свою вторую дозу.
Реклама
Согласно данным ВОЗ, в 2021 году во всем мире зарегистрировали девять миллионов случаев заболевания корью и 128 тысяч смертей от нее. В 22 странах наблюдались крупные вспышки заболевания.
Специалисты ВОЗ считают, что корь представляет собой «непосредственную угрозу в каждом регионе мира». Это связано с сокращением охвата вакцинацией, ослаблением эпиднадзора за корью и постоянными крупными вспышки в этом году.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции до уровня марта 2020 года. С его слов, окончание пандемии уже близко.
Реклама
Реклама