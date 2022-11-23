Здоровье 23 ноября 2022, 23:25 ВОЗ предупредила о растущей угрозе кори по всему миру ВОЗ назвала сбой в плановой вакцинации причиной будущих вспышек кори РИА «Новости»

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Число детей, которые пропустили дозу вакцины против кори в 2021 году, насчитывает 40 миллионов. Такими данными на своем сайте поделилась Всемирная организация здравоохранения.

«В 2021 году рекордно высокий показатель — почти 40 миллионов детей пропустили дозу вакцины против кори», — говорится в документе.

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В ВОЗ уточнили, что 25 миллионам детей не ставили их первую дозу, а еще 14,7 миллиона несовершеннолетних пропустили свою вторую дозу.

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Согласно данным ВОЗ, в 2021 году во всем мире зарегистрировали девять миллионов случаев заболевания корью и 128 тысяч смертей от нее. В 22 странах наблюдались крупные вспышки заболевания.

Специалисты ВОЗ считают, что корь представляет собой «непосредственную угрозу в каждом регионе мира». Это связано с сокращением охвата вакцинацией, ослаблением эпиднадзора за корью и постоянными крупными вспышки в этом году.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции до уровня марта 2020 года. С его слов, окончание пандемии уже близко.