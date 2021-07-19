ВОЗ предупредила о начале распространения штамма коронавируса «лямбда»

Выявленный в декабре 2020 года в Перу штамм коронавируса «лямбда» на сегодняшний день распространился в 30 странах мира. С таким заявлением выступил глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в ходе ответа на вопросы. Запись доступна на странице ВОЗ в Twitter.

По ее словам, в основном новый вид возбудителя охватил страны Северной и Южной Америки. Керкхове отметила, что специалисты внимательно наблюдают за действием этого штамма на человека. В декабре коронавирус «лямбда» внесли список возбудителей, представляющих интерес.

«Мы работаем с различными учеными и собираем информацию со всего мира. Если мы придем к выводу, что он имеет повышенную трансмиссивность (повышенную заразность — прим.ред.) или увеличивает смертность, то он может быть переведен в группу вызывающих обеспокоенность», — не исключила Керкхове.

Она отметила, что коронавирус продолжает мутировать, а значит могут появится новые штаммы, которые могут вызывать все большую обеспокоенность. Прервать эту цепочку может масштабная вакцинация по всему миру. По словам представителя ВОЗ, определенный прогресс по этому вопросу уже достигнут, но остается проблема с нехваткой препаратов для бедных стран.