ВОЗ предупредила беременных о повышенном риске тяжелого течения ковида

Беременные больше подвержены риску тяжелого течения ковида, чем другие женщины. Чтобы избежать подобных последствий заражения стоит сделать прививку. Об этом заявили в обновленных рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения.

Согласно документу, беременные теперь относятся ко второй группе для приоритетного вакцинирования. Как ответили в ВОЗ, будущим матерям нужно уделить особое внимание, так как речь идет не только об их здоровье, но и состоянии ребенка.

По данным организации, у заболевших ковидом беременных выше риск тяжелого протекания болезни, чем у других женщин. Все вакцины, включенные в список ВОЗ, протестировали на беременных животных. В рекомендациях заявили, что во время исследований не выявили никаких вредных эффектов.

Еще эксперты подчеркнули, что некоторые краткосрочные исследования показали отсутствие риска для детей при вакцинации кормящих матерей. ВОЗ рекомендует продолжать грудное вскармливание лаже после прививки.