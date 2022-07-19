ВОЗ предупредила европейцев о новой волне коронавируса

Новая волна коронавируса ожидается в Европе. Вызвана она вариантами штамма «омикрон», заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет РИА «Новости».

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета — только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта „омикрон“, в частности, BA.2 и BA.5», — сказал Клюге.

По информации ВОЗ, за последние шесть недель число новых случаев ковида в Европе выросло в три раза. Только на прошлой неделе зарегистрировали около трех миллионов случаев — это почти половина всех новых заражений в мире. В организации опасаются, что интенсивность распространения будет нарастать по мере приближения холодов.

В России также участились случаи заболевания ковидом. Причем не все регионы принимают меры, чтобы сдержать рост.