ВОЗ повысила уровень риска из-за китайского коронавируса

По состоянию на 22 января организация отмечала «очень высокий» риск заражения в Китае, «высокий» на региональном и на глобальном уровне.

В ранее опубликованных отчетах глобальная оценка была ошибочно занижена, говорится в пояснении к документу.

Речь идет об отчетах, опубликованных с 23 по 25 января, в которых глобальный риск был «неверно указан как „умеренный“».

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии в 11-миллионном городе Ухань. Возбудителем заболевания является коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в КНР превысило 2,7 тысячи человек, более 80 зараженных умерли.

Ранее несколько российских авиакомпаний отказались от полетов в Китай. Ростуризм призвал туроператоров приостановить продажи путевок в эту страну. В свою очередь, с 27 января китайские власти прекратили отправлять за рубеж организованные группы туристов.