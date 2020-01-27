    27 января 2020, 23:41

    ВОЗ повысила уровень риска из-за китайского коронавируса

    Кирилл Фролов

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с «умеренного» на «повышенный» риск распространения китайского коронавируса 2019-nCoV в мире. Об этом сказано в ситуационном отчете ВОЗ за прошлую неделю.
    ВОЗ повысила уровень риска из-за китайского коронавируса

    По состоянию на 22 января организация отмечала «очень высокий» риск заражения в Китае, «высокий» на региональном и на глобальном уровне.

    В ранее опубликованных отчетах глобальная оценка была ошибочно занижена, говорится в пояснении к документу.

    Речь идет об отчетах, опубликованных с 23 по 25 января, в которых глобальный риск был «неверно указан как „умеренный“».

    31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии в 11-миллионном городе Ухань. Возбудителем заболевания является коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в КНР превысило 2,7 тысячи человек, более 80 зараженных умерли.

    Ранее несколько российских авиакомпаний отказались от полетов в Китай. Ростуризм призвал туроператоров приостановить продажи путевок в эту страну. В свою очередь, с 27 января китайские власти прекратили отправлять за рубеж организованные группы туристов.