ВОЗ посчитала введение QR-кодов в Москве недостаточной мерой

В ВОЗ считают, что введение QR-кодов для посещения ресторанов не может решить сложную ситуацию с коронавирусом в Москве. Официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович отметила, что нужен комплекс мер для победы на COVID-19.

Мелита Вуйнвич напомнила слова гендиректора ВОЗ доктора Тедроса и регионального директора Европейского бюро организации доктора Клюге, что одна мера не решит ситуацию, необходим их комплекс. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Нужны меры, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», — сообщила она изданию.

Ранее Вунович говорила, что при решении вакцинироваться от коронавируса не стоит сдавать кровь на антитела. Анализ не покажет их эффективность против коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир должен подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям. Он считает, что нужно на основе опыта ситуации с коронавирусом научиться предотвращать такие угрозы, выявлять их и быстро реагировать.