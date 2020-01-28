ВОЗ похвалила Китай за рекордные сроки по поиску патогена коронавируса

Китаю удалось в рекордные сроки установить патоген, который вызвал вспышку коронавируса. В ВОЗ заявили, что все мировое сообщество высоко это оценило.

«С самого начала этой вспышки (пневмонии — прим. ред.) Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим», — сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус на встрече с главой МИД Китая Ван И, его цитирует РИА «Новости».

Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР подтвердили, что вероятным источником 2019-nCoV является оптовый рынок Хуанань в Ухане.

По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 4515 человек, из них 106 скончались. Сейчас случаи инфекции фиксируются по всему миру. В аэропортах вводят повышенные меры безопасности при осмотре пассажиров, прибывающих из Китая.

Посольство России в Пекине сейчас договаривается с Китаем о вывозе соотечественников из провинции Хубэй, где находится очаг распространения коронавируса. В дипмиссии обратили внимание на то, что власти Хубэя всячески готовы помогать иностранцам, но не собираются менять режим их пребывания и рекомендуют оставаться, неукоснительно соблюдая меры по профилактике.