ВОЗ подтвердила заинтересованность в вакцине «Спутник V»

Она заявила, что организация все еще заинтересована в этом препарате. Но ждет не только результатов клинических испытаний, но и показателей в использовании. Для окончательного решения ВОЗ требуется полная информация.

Как сообщило Ura.ru, эту же информацию подтвердил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс-Генри Клюге.

«Мы приступим к процессу оценки кандидатур вакцины, когда будет поставлены все данные институтом Гамалеи», — заявил он. Представитель организации поблагодарил Россию за прикладываемые усилия в дело по разработке разного вида вакцины и отметил, что на начальном этапе спрос будет значительно превышать предложение.

Вакцина «Спутник V» — это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Его разработали в институте имени Гамалеи. Сейчас она проходит третий пострегистрационный этап клинических исследований. Согласно промежуточным результатам исследования, эффективность вакцины составила уже 95%.