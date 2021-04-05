ВОЗ подтвердила, что коронавирусом можно заразиться от кошек и собак

Коронавирусом можно заразиться не только от человека, но и от домашних кошек, собак, тигров, норок. С таким заявлением выступил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

В ВОЗ также изучают влияние вируса на другие виды животных.

«Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован», — передало РИА «Новости» слова Мелиты Вуйнович.

Она пояснила, что несколько животных, которые контактировали с заболевшими людьми, дали положительный результат теста на коронавирус.

Международная команда исследователей из Швейцарии, США и Великобритании в результате исследований ранее выяснила, что солнечные лучи убивают коронавирусную инфекцию. Вирус разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения. И это происходит в восемь раз быстрее, чем считалось раньше. Ученые полагают, что для полной инактивации инфекции нужно воздействовать на нее ультрафиолетом в течение примерно 20 минут.