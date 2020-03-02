ВОЗ перешла на TikTok, чтобы развеять слухи о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завела аккаунт на китайском видеохостинге TikTok, чтобы бороться с дезинформацией о новом коронавирусе COVID-19.

«Существует несколько мер, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя и других от заражения новым коронавирусом», — рассказала руководитель по профилактике и контролю инфекций ВОЗ Бенедетта Аллегранци (Benedetta Allegranzi).

Источник фото: TikTok

Она объяснила, что наиболее эффективными мерами предосторожностями, по-прежнему, считается частое мытье рук, ношение маски, а также избегание контакта с людьми, у которых жар и кашель.

ВОЗ напомнила, что среди наиболее распространенных симптомов коронавируса — лихорадка, кашель, одышка и затрудненное дыхание. На данный момент число заразившихся за пределами Китая превысило семь тысяч человек. При этом в самом Китае вылечился каждый второй пациент.