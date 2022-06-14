ВОЗ оценит опасность оспы обезьян для мира

Всемирная организация здравоохранения 23 июня созовет комитет по ЧС, чтобы оценить, является ли вспышка оспы обезьян чрезвычайной ситуацией для глобального здравоохранения. В ВОЗ заявили, что вирус «распространяется необычно» и не стоит ждать, пока ситуация выйдет из-под контроля. Об этом написало Reuters.

«Это (режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении — прим. ред.) самый высокий уровень предупреждения, выпущенный агентством ООН, который в настоящее время применяется только к пандемии COVID-19 и полиомиелиту», — пояснили в агентстве.

По данным ВОЗ, в 2022 году уже подтверждено 1,6 тысячи случаев оспы обезьян, еще у 1,5 тысячи пациентов возникло подозрение на нее. Зафиксировали 72 смертельных случая. Болезнь характеризуется лихорадкой и поражениями кожи, при этом она передается при тесном контакте с зараженным.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что пришло время рассмотреть вопрос об усилении мер по недопущению распространения оспы обезьян. Он пояснил, что заражаются все больше людей и страны «нуждаются в международной координации».