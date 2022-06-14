ВОЗ оценит опасность оспы обезьян для мира
ВОЗ оценит опасность оспы обезьян на заседании комитета по ЧС 23 июня
Всемирная организация здравоохранения 23 июня созовет комитет по ЧС, чтобы оценить, является ли вспышка оспы обезьян чрезвычайной ситуацией для глобального здравоохранения. В ВОЗ заявили, что вирус «распространяется необычно» и не стоит ждать, пока ситуация выйдет из-под контроля. Об этом написало Reuters.
«Это (режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении — прим. ред.) самый высокий уровень предупреждения, выпущенный агентством ООН, который в настоящее время применяется только к пандемии COVID-19 и полиомиелиту», — пояснили в агентстве.
По данным ВОЗ, в 2022 году уже подтверждено 1,6 тысячи случаев оспы обезьян, еще у 1,5 тысячи пациентов возникло подозрение на нее. Зафиксировали 72 смертельных случая. Болезнь характеризуется лихорадкой и поражениями кожи, при этом она передается при тесном контакте с зараженным.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что пришло время рассмотреть вопрос об усилении мер по недопущению распространения оспы обезьян. Он пояснил, что заражаются все больше людей и страны «нуждаются в международной координации».