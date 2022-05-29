ВОЗ оценила риск распространения вируса оспы обезьян по миру

В мире на сегодняшний день зарегистрировали 257 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. Еще у 120 людей диагноз пока не подтвердился. При этом неизвестно ни об одном летальном случае после заражения. Учитывая все эти факты, Всемирная организация здравоохранения оценила риски распространения вируса как умеренные. Об этом сообщило РИА «Новости со ссылкой на заявление организации.

Авторы подчеркнули, что это первый зарегистрированный случай в мире, когда заражение произошло в нескольких странах, где это заболевание не является эндемичным. Среди зараженных в основном мужчины, практикующие однополый секс.

Такой большой географический охват может доказывать, что вирус циркулирует среди людей уже какое-то время.

Риски сильно усилятся, что возбудитель мутирует и станет доминирующим по распространению среди детей или людей с ослабленным иммунитетом.

Сейчас большая часть населения Земли уязвима к вирусу оспы обезьян, так как вакцинация против натуральной оспы прекратилась в 1980 году в большей части стран.