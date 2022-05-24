ВОЗ оценила необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сейчас не сочла обязательной срочную массовую вакцинацию населения от оспы обезьян. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации Ричарда Пибоди.

ВОЗ, как отметил Пиподи, оценила необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян. Специалисты сделали вывод, что вспышка заболевания за пределами Африки срочной прививочной кампании не потребует. Однако представитель организации узнал о нехватке вакцин и антивирусных препаратов, которые могли бы немедленно использовать для борьбы с вирусом.

По его словам, можно сдержать распространение вируса. Для этого необходимо следовать нескольким требованиям. В их число входит соблюдение правил гигиены, частое мытье рук и безопасное сексуальное поведение.

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что вероятность пандемии оспы обезьян в мире стремится к нулю. Все дело в том, что, передаваясь от человека к человеку, вирус становится менее заразным.