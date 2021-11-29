ВОЗ оценила глобальный риск от штамма «омикрон» как очень высокий

ВОЗ оценила глобальный риск от мутации коронавируса под названием «омикрон» как очень высокий. Возможно, перед ним бессильны уже сделанные прививки.

Всемирная организация здравоохранения по-настоящему озаботилась дальнейшим распространением штамма под названием «омикрон». По мнению специалистов организации, многие перемены в геноме штамма говорят о его высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам, порожденным вакцинацией и более ранними болезнями, передает РИА «Новости».

В ВОЗ высказано предположение, что первым носителем вируса-мутанта оказался человек, имеющий ослабленный иммунитет из-за ВИЧ.

Источником «омикрона» называют африканские республики — Ботсвану и ЮАР. Уже имеются завозные случаи в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Ряд государств Евросоюза уже запретил въезд из стран Африки.

Ранее обнаруживший штамм «омикрон» врач назвал его симптомы. Главным и самым ярко выраженным является сильная усталость, отсутствие сил. При этом ни у одного пациента не пропадало обоняние и чувство вкуса.