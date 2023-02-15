Здоровье 15 февраля 2023, 11:44 ВОЗ отказалась от расследования причин пандемии COVID-19 ВОЗ отказалась от расследования причин пандемии COVID-19 из-за проблем по сбору данных РИА «Новости»

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Всемирная организация здравоохранения приостановила расследование о причинах возникновения коронавирусной инфекции из-за сложностей со сбором данных о пандемии. Об этом изданию Daily Telegraph сообщила представитель организации Мария ван Керкхове.

По ее словам, проведенное в 2021 году исследование ВОЗ установило, что вирус передается от животных к человеку. Позднее ВОЗ отметила, что вероятность лабораторного происхождения вируса является небольшой.

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«Однако нам пришлось поменять свои планы, так как стало трудно получать информацию из лабораторий в Китае. Мы пытались связаться с китайскими представителями, но все тщетно», — отметила ван Керкхове.

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Молекулярный биолог из Университета Рутгерса Ричард Эбрайт добавил, что ВОЗ в расследовании не сумела определить точное происхождение вируса.

«Хорошо, что свое расследование ведет конгресс США. Вероятно, все-таки получится установить причины появления инфекции», — сказала она.

Ранее ВОЗ обвинила Китай в предоставлении заниженных данных о смертности от ковида.