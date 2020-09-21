ВОЗ одобрила третью фазу испытаний африканского напитка из трав от коронавируса

ВОЗ одобрила инициативу африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, который предложил использовать традиционные лекарства в борьбе с коронавирусом. Растительный препарат пройдет третью фазу клинических испытаний.

Все началось с того, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил протестировать напиток из полыни, который, по его мнению, можно использовать в качестве лекарства от новой инфекции. Этот препарат используют против малярии, сообщает официальный сайт ВОЗ.

В результате Всемирная организация здравоохранения одобрила протокол и техническое задание для клинических испытаний этого препарата. Также создана комиссия по мониторингу данных и безопасности процедур. После третьей фазы станет известно, как препарат лечит от COVID-19. И если все пройдет хорошо, то ВОЗ будет рекомендовать его для масштабного производства.

«Принятие технических документов обеспечит получение универсально приемлемых клинических доказательств эффективности лекарственных трав для лечения COVID-19 без ущерба для безопасности участников», — сказал председатель экспертного комитета, профессор Мотлалепула Гилберт Матсабиса.

В испытаниях задействованы Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний и Комиссия Африканского союза по социальным вопросам.