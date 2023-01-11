Здоровье 11 января 2023, 21:42 ВОЗ обвинила Китай в занижении данных о смертях от ковида Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что число смертей от COVID-19 в мире занижено из-за Китая Pxhere

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На прошлой неделе зарегистрировали порядка 11,5 тысяч летальных исходов в мире, связанных с коронавирусной инфекцией. Однако это цифра занижена из-за недостоверных данных Китая о числе смертей от COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

Он отметил, что на прошлой неделе около 40% смертей из-за коронавируса зафиксировали в Северной и Южной Америке. Еще по 30% пришлось на Европу и западную часть Тихого океана.

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«Однако это число наверняка занижено, учитывая заниженные данные о смертях, связанных с COVID-19, в Китае», — пояснил Тедрос.

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Глава ВОЗ призвал все страны мира передавать достоверные статистические данные, чтобы упростить борьбу с пандемией COVID-19.

В Японии обнаружили резкий рост смертности из-за коронавирусной инфекции с декабря. С последнего месяца 2022 года в стране скончались свыше 10 тысяч человек, тогда как за всю пандемию от COVID-19 там умерли порядка 60 тысяч пациентов.