ВОЗ обсудит вспышку оспы обезьян на чрезвычайной встрече

ВОЗ соберет чрезвычайную встречу. На ней обсудят ситуацию со вспышкой оспы обезьян. Об этом сообщил Telegraph.

Участники встречи обсудят пути распространения этого заболевания и методы борьбы с ним. Также обговорят ситуацию с вакцинами.

Кроме того, на чрезвычайной встрече хотят обсудить распространенность среди людей с нетрадиционной ориентацией.

Случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в ряде западных стран. Среди них — Англия, Испания, Бельгия, Франция, Швеция и Италия. Также оспу обезьян обнаружили в Австралии и Канаде. Однако основной зоной распространения являются африканские страны. В этом регионе оспу обезьян в основном обнаруживают у детей.

Как правило, заболевание распространяется через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от пяти до 21 дня. Основные симптомы оспы обезьян — температура, боли в спине и мышцах, озноб и усталость. Сейчас смертность колеблется от 4 до 22%.