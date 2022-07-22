ВОЗ обсудила введение глобальной ЧС из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудила вопрос необходимости объявления ЧС международного масштаба из-за оспы обезьян. Участники заседания выразили опасения в связи с ограниченными запасами вакцины.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 20 июля заявил, что оспой обезьян заразились 14 тысяч человек. Случаи заболевания зафиксировали в 70 странах. На следующий день ВОЗ провела экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям, сообщили «Известия».

Эксперты выразили опасение по поводу довольно ограниченных запасов вакцины от оспы обезьян. Комитет ранее призывал главу ВОЗ объявить чрезвычайную ситуацию в случае активного распространения заболевания. При этом Гебрейесус отметил, что к такой мере стоит прибегать только после «рассмотрения многих факторов».

Российские врачи пока выявили всего один случай заболевания оспой обезьян. Инфекцию нашли у вернувшегося из Португалии молодого человека. Несмотря на небольшие риски распространения обезьяньей оспы, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уже приступило к созданию лекарства.