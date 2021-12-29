ВОЗ объяснила задержку признания вакцины «Спутник V»

Признание российской вакцины «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT.

Она отметила, что ВОЗ запрашивает три категории документов, чтобы включить препарат в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Речь идет про данные о безопасности и эффективности вакцины, а также документацию по технологии производства.

«Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет. <…> Так что это может стать причиной задержек», — уточнила она.

Харрис подчеркнула, что по такой процедуре работают и другие регуляторы.

Сейчас российский препарат «Спутник V» одобрили уже в 71 стране. Общее население этих государств составляет четыре миллиарда человек — речь идет более чем о 50% всего населения планеты. Препарат занимает второе место по числу одобрений от государственных регуляторов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что «Спутник V» способен нейтрализовать «омикрон»-штамм коронавируса. Он также призвал повысить уровень иммунизации россиян до 90%.