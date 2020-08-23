ВОЗ объяснила, с какого возраста можно носить медицинские маски

Медицинская маска — главное средство защиты во время пандемии коронавируса. Но ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) не советуют носить маски детям до пяти лет.

«От детей в возрасте пяти лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи», — сообщается в рекомендациях на сайте ВОЗ.

Если речь идет о ребенке от шести до 11 лет, то нужно учитывать сразу несколько факторов. Стоит обратить внимание на уровень распространения инфекции там, где живет ребенок. Еще необходимо оценить его способность правильно пользоваться маской, возможное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие. Кроме того, у ребенка должен быть доступ к маскам, чтобы он мог их менять или стирать.

Согласно рекомендациям, дети от 12 лет должны использовать средства защиты наравне со взрослыми.

«ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее одного метра от других людей, и в районе с широким распространением вируса», — пояснили в организации.

Ранее вирусолог Виталий Зверев пояснил, нужно ли надевать маски в самолетах. По его словам, на борту достаточно хорошая вентиляция, поэтому шанс подхватить коронавирус там минимальный. Маски же защитят от инфекции только на 5-10%.