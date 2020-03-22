ВОЗ объяснила, можно ли заразиться коронавирусом через воду из-под крана

В мире набирает обороты не только распространение коронавируса, но и различные домыслы. Люди бояться подхватить инфекцию, поэтому начинают видеть ее везде. ВОЗ успокоила, что проточная вода безопасна.

«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», — ответил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич на вопрос, можно ли заразиться коронавирусом через воду из-под крана. Цитату привело РИА «Новости».

Он также добавил, что нет никаких доказательств от ученых, что коронавирус лучше переносят те, кто привит от сезонного гриппа.

Ранее ВОЗ опубликовала целый список мифов, которые не помогают от COVID-19, хотя многие люди верят в обратное. В перечень попали чеснок, укусы комаров, электросушители и даже кокаин с детской мочой. Что действительно стоит делать во время пандемии, так это мыть руки с мылом. При этом необходимо соблюдать определенные правила.

Сейчас от коронавируса по всему миру страдают более 308 тысяч человек. Врачам не удалось спасть более 13 тысяч пациентов. По данным на 21 марта, в России насчитывается 306 случаев заражения.