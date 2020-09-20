ВОЗ объяснила рост числа случаев коронавируса в Европе

В ВОЗ сообщили, что после летнего снижения заражений коронавирусом власти балканских стран заявили о резком росте новых больных и умерших от нового возбудителя. К этому привело ослабление карантинных мер и частичное открытие границ. Такое ухудшение эпидемической ситуации происходит по всей Европе.

«Важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами скоординированно и решительно. Необходима проверка предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук», — заявили в ВОЗ.

Также там отметили, что граждане перестали соблюдать необходимые меры защиты. Особенно это касается случаев, когда они выезжают на отдых, посещают ночные клубы или участвуют в праздниках. Для некоторых государств контроль за распространением инфекции и ее профилактика стали серьезным вызовом, с которым справились не все.

Отдельно в ВОЗ отметили открытие школ. Это необходимость, так как нужно учиться и социализироваться, но властям нужно принимать все необходимые меры, чтобы свести риск заражения учеников к минимуму.

В России тоже зафиксировали рост коронавирусной инфекции. Как сообщило ИА НСН, второй день подряд количество выявленных случаев заражения превышает шесть тысяч. За минувшие сутки в стране зафиксировали 6148 новых фактов заражения СОVID-19 в 84 регионах. Почти треть случаев заражения протекала без симптомов. За сутки умерли 79 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Выписались из больниц после заражения 2895 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры защиты от заражения, чтобы прийти к массовой вакцинации от коронавируса с минимальными потерями здоровья. Глава ведомства напомнил, что возбудитель продолжает действовать, поэтому задача каждого человека — беречь себя и своих близких от заражения.