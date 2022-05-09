Глава Минздрава подтвердил переговоры с ВОЗ о признании «Спутника V»
Глава Минздрава Мурашко сообщил о переговорах с ВОЗ по признанию вакцины «Спутник V»
Россия ведет переговоры с Всемирной организацией здравоохранения, обсуждая процесс признания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом RT сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Переговоры с ВОЗ продолжаются», — заявил Мурашко.
Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказывал о планировании ВОЗ новой даты посещения России с инспекцией производства вакцины «Спутник V».
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что сроки инспекции оказались смещены из-за нынешней ситуации на Украине.
По состоянию на 9 мая в России полную вакцинацию «Спутником V» прошли больше 86 миллионов человек, коллективный иммунитет составляет 41,2%.