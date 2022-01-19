ВОЗ: необходимость бустерной вакцины от ковида для здоровых людей не подтверждена

Научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от коронавируса для здоровых людей пока нет. Об этом на брифинге заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах», — отметила она.

Сваминатан подчеркнула, что вопрос о распределении бустерных доз среди населения обсудят на этой неделе. Его поднимут во время чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала «омикрон» менее опасным штаммом по сравнению с его предшественниками. При этом она добавила, что это не делает «омикрон» несерьезным вариантом вируса. Эксперт напомнила, что хорошая защита от тяжелого течения заболевания сохраняется в течение полугода после вакцинации. Затем уровень антител в организме начинает снижаться.

Всего в России полную вакцинацию от коронавируса прошли более 76 миллионов человек. Первым компонентом препарата привились свыше 80 миллионов жителей страны. Коллективный иммунитет пока составляет 63,7%.