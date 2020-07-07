ВОЗ не увидела опасности в случаях заражения чумой в Китае и Монголии

Она отметила, что наблюдение за вспышкой заболевания идет в тесном сотрудничестве с властями Китая и Монголии.

«На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией», — подчеркнула Харрис.

Первый случай бубонной чумы выявили у скотовода в китайской провинции Внутренняя Монголия. Кроме того, заболевание подтвердили у двух жителей западных районов Монголии, которые граничат с Республикой Алтай.

В Роспотребнадзоре не исключили, что единичные случаи заболевания могут быть и в России. Но говорить об эпидемии в этом случае не приходится. Против бубонной чумы давно разработаны действенные вакцины — сравнивать ее с коронавирусной инфекцией не стоит.

Успокоил россиян и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. По его словам, все регионы, где есть риски заражения, находятся под жестким контролем.

Случаи заболевания в Юго-Восточной Азии неопасны, так как российские границы остаются закрытыми. Кроме того, в стране работают противочумные станции и постоянно ведутся профилактические работы для того, чтобы не допустить распространения инфекции.