Здоровье 07 ноября 2022, 10:11 ВОЗ не отказывалась признавать вакцину «Спутник V» — представитель организации Представитель ВОЗ Вуйнович: организация не отказалась от инспекции по вакцине «Спутник V» РИА "Новости"

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Инспекцию для включения вакцины «Спутник V» в международный список рекомендованных препаратов могли задержать из-за вопросов логистики и безопасности, но Всемирная организация здравоохранения не отказывалась ее проводить. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«ВОЗ не отказалась. Все новые вакцины, все новые заявления — все идет», — сказала она.

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Мелита Вуйнович не получала информации о том, на какой стадии находится процесс признания российской вакцины, и о контактах по этому вопросу между Фондом прямых инвестиций и штаб-квартирой ВОЗ в Женеве.

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Приезд инспекции, по ее словам, зависит от разных факторов, в том числе вопросов обеспечения безопасности и логистики. Представитель ВОЗ уверена, что если переговоры вели и получили необходимые документы, то инспекция состоится.

Соглашения на проведение оценки препарата подписали в октябре 2021 года. В случае успеха «Спутник V» внесут в список рекомендуемых ВОЗ для борьбы с коронавирусом. В марте организация отложила инспекцию, новую дату проверки не назначили.