ВОЗ назвала вакцину «Спутник V» нужной для Европы

Европе действительно нужна российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью ТАСС.

Клюге признался, что ему никогда не был понятен скептицизм по поводу усилий России, которая первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Он рассказал, что с самого начала выступал за доверие к препарату «Спутник V».

«Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учеными, я жил в стране восемь лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин», — сказал Клюге.

Российская вакцина от коронавируса действительно нужна, подчеркнул он. Сейчас во многих странах, в том числе Евросоюза, наблюдается нехватка препарата, отметил Клюге.

«Я в нее (российскую вакцину — прим. ред.) верю, она нам нужна», — заключил он.

Еврокомиссар Тьерри Бретон ранее сделал заявление, что «Спутник V» не нужен Евросоюзу, так как в ЕС уже одобрено применение четырех других вакцин.