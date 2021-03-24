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    24 марта 2021, 10:14

    ВОЗ назвала вакцину «Спутник V» нужной для Европы

    Александр Блинов

    Европе действительно нужна российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью ТАСС.

    ВОЗ назвала вакцину «Спутник V» нужной для Европы

    Клюге признался, что ему никогда не был понятен скептицизм по поводу усилий России, которая первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Он рассказал, что с самого начала выступал за доверие к препарату «Спутник V».

    «Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учеными, я жил в стране восемь лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин», — сказал Клюге.

    Российская вакцина от коронавируса действительно нужна, подчеркнул он. Сейчас во многих странах, в том числе Евросоюза, наблюдается нехватка препарата, отметил Клюге.

    «Я в нее (российскую вакцину — прим. ред.) верю, она нам нужна», — заключил он.

    Еврокомиссар Тьерри Бретон ранее сделал заявление, что «Спутник V» не нужен Евросоюзу, так как в ЕС уже одобрено применение четырех других вакцин.