ВОЗ назвала «цель» коронавируса

«Цель» коронавируса SARS-CoV-2 заключается в том, чтобы стать эндемиком, как и его предшественники. Однако у людей есть инструменты для спасения жизней, которые позволят научиться уживаться с вирусом.

Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн. Его слова процитировал The Guardian.

«Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», — отметил он.

При этом Хейманн добавил, что человечество обладает инструментами для спасения жизней. С их помощью люди научатся жить с новым вирусом, сочетая их с хорошим здоровьем населения.

В том, что коронавирус станет эндемичным, уверен и представитель ВОЗ Майкл Райан. Он уверен, что вирус продолжит оставаться угрозой, но со временем ее уровень станет очень низким благодаря эффективной глобальной программе вакцинации. При этом существование даже самой эффективной вакцины не гарантирует устранения или искоренения коронавирусной инфекции.

Он также отметил, что следующая пандемия может быть намного серьезней нынешней. Райан напомнил, что современный мир становится все более сложным и риск возникновения нового инфекционного заболевания сохраняется. Человечество должно извлечь урок из нынешней ситуации — нужно действовать сообща. Кроме того, важно совершенствоваться «в том, что мы делаем каждый день», и тем самым «чтить тех, кого мы потеряли».