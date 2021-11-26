ВОЗ назвала новый штамм ковида вызывающим беспокойство
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство. Такую классификацию очередному варианту вируса дали по итогам экстренного заседания.
«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу», — привело РИА «Новости» сообщение Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.
В ведомстве заявили о вероятности того, что разработанные вакцины могут оказаться менее эффективными против зафиксированного штамма. Специалисты пояснили, что новый вариант более заразный по сравнению с «дельтой».
О появлении нового штамма коронавируса предупредили британские ученые. Они сообщили, что в Южной Африке выявили вариант вируса, содержащий в себе 32 мутации. После этого ВОЗ решила провести срочное совещание.
Новый штамм уже добрался до Европы, где медики подтвердили первый случай заражения. Россия с 28 ноября ограничит въезд туристов из ЮАР и других стран Южной Африки.