ВОЗ назвал высоким риск появления оспы обезьян в России

Распространение оспы обезьян на территории России вполне вероятно. Такое заявление сделала представитель ВОЗ в РФ Мелита Войнович. Ее слова процитировало РИА «Новости».

По словам Войнович, это связано с быстрым темпом распространения вируса в части стран европейского региона.

«На региональном уровне риск считается высоким в европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке», — сказала она.

Также Войнович отметила, что у недавно выявленных случаев заражения оспой обезьян наблюдается «несколько нетипичная клиническая картина». Она напомнила о рекомендации ВОЗ, согласно которой все страны должны приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов. Такой подход позволит контролировать ситуацию с распространением вируса.

В конце июня ВОЗ сообщил о 3413 случаях заражения оспой обезьян в 50 странах с начала года.