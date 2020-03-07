ВОЗ назвал сходства и различия между коронавирусом и гриппом

Главные отличия между коронавирусом и вирусом обычного гриппа в скорости распространения. У гриппа инкубационный период небольшой. После заражения человек даже не знает, что он стал носителем возбудителя. Первые симптомы проявляются через три дня.

Коронавирус действует иначе после проникновения в организм он затаивается на пять-шесть сле этого периода человек чувствует недомогание. Один носитель этого возбудителя может в среднем заразить два-три человека. Это намного меньше, чем больной гриппом.

Еще одно отличие: вирус гриппа поражает детей чаще, чем взрослых. С коронавирусом ситуация обратная: пораженные этим возбудителем малыши и подростки болеют реже, чем люди старшего поколения.

Несмотря на схожесть симптомов доля пациентов с тяжелой формой болезни разная. При пневмонии, которая вызвана коронавирусом в 15% случаев болезнь переносится тяжело, а в 5% — очень тяжело. При заболевании гриппом тяжелых случаев меньше, а уровень смертности ниже.

Заражение человека обоими вирусами происходит воздушно-капельным путем или через прикосновение к предметам, где осели возбудители. Поэтому очень важно, следить за своей гигиеной, прикрывать рот платком при кашле и не касаться лица руками.

Вспышка пневмонии, которую вызвал коронавирус, произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. Возбудитель стремительно распространился по миру. На сегодняшний день заражены уже почти 106 тысяч человек. Количество смертельных случаев превысило 3,5 тысячи. Поправились 58,6 тысяч человек. Каждый день нового о первом заболевшем сообщает новая страна.

Источник фото: телеканал «360»

На сегодняшний день в России официально зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. Первого заразившегося москвича, который вернулся с возбудителем из Италии, в субботу, 7 марта, выпустили из инфекционной больницы. Врачи заявили, что он здоров.