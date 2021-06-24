ВОЗ допустила вакцинацию детей и подростков после исследований

Всемирная организация здравоохранения изменила позицию по вакцинации детей и подростков. Если они входят в группу риска, то им желательно сделать прививку.

«Дети и подростки, как правило, имеют более легкие заболевания по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, вакцинация их менее актуальна, чем у пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — сообщили на сайте ВОЗ.

Однако в организации отметили, что им необходимо больше доказательств использования различных вакцин против COVID-19 у детей. После изучения всех случаев ВОЗ сможет дать общие рекомендации по вакцинации этой группы населения.

В организации добавили, что из консультативная группа экспертов пришла к выводу, что вакцина Pfizer/BioNTech подходит для вакцинирования подростков в возрасте от 12 лет. Детям в возрасте от 12 до 15 лет, подверженным высокому риску, может быть предложена эта вакцина наряду с другими приоритетными группами для вакцинации.

ВОЗ пообещала изменить свои рекомендации по поводу вакцинации детей после получения фактических данных или изменения эпидемиологической ситуации.