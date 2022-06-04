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    04 июня 2022, 02:59

    ВОЗ допустила появление нового штамма коронавируса, против которого будут бессильны вакцины

    ВОЗ: угроза появления нового и более опасного штамма коронавируса реальна

    Полина Созыкина

    Появление нового и более опасного штамма коронавируса, которому не смогут противостоять существующие вакцины, вполне реально. Такую возможность допустил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    ВОЗ допустила появление нового штамма коронавируса, против которого будут бессильны вакцины

    ВОЗ обеспокоена «тенденциями в некоторых регионах», отметил Гебрейесус и добавил, что речь идет о росте числа случаев с летальным исходом в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. Из Америки приходят сообщения об увеличении количества заболевших COVID-19 и росте смертности от последствий болезни.

    Российский иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что ревакцинация нужна не всем людям, а лишь очень ограниченному контингенту. Перед прививкой специалист рекомендовал посоветоваться с врачом.