ВОЗ допустила появление нового штамма коронавируса, против которого будут бессильны вакцины

Появление нового и более опасного штамма коронавируса, которому не смогут противостоять существующие вакцины, вполне реально. Такую возможность допустил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ обеспокоена «тенденциями в некоторых регионах», отметил Гебрейесус и добавил, что речь идет о росте числа случаев с летальным исходом в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. Из Америки приходят сообщения об увеличении количества заболевших COVID-19 и росте смертности от последствий болезни.

Российский иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что ревакцинация нужна не всем людям, а лишь очень ограниченному контингенту. Перед прививкой специалист рекомендовал посоветоваться с врачом.