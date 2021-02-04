ВОЗ дала совет России по борьбе с коронавирусом

Количество новых случаев коронавируса продолжает падать в России. Несмотря на это, жителей призвали не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики. Об этом заявила представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович.

«Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низких уровней, тогда можем двигаться дальше. Но и при этом уровне не надо расслабляться», — отметила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что россиянам необходимо соблюдать масочный режим, придерживаться правил гигиены и проветривания помещений. При этом важно, чтобы всем этим правилам следовало большинство населения. Даже 70% людей не является достаточной цифрой.

«Россия большая, так что невозможно сказать, что везде будет одинаково [падать число новых случаев]. Тренд очень хороший, но нужно быть и далее осторожным. И если что-то поменяется, то сразу применять меры. Должна быть гибкая система», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 3 901 204 случая заражения коронавирусом. Вылечить и выписать из больниц удалось уже 3 365 367 человек. Скончались после заражения 74 684 пациента.