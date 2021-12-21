ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе вакцины от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали ревакцинироваться людям со слабым иммунитетом. Здоровым пациентам не нужен бустерный — третий — укол. Сколько их потребуется для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем, в ВОЗ пока не знают.

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заметила, что на количество бустерных доз влияют несколько факторов. Ее слова привело РИА «Новости».

«Во-первых, это тип вакцины. Каждая вакцина действует по-разному, и продолжительное наблюдение дает нам информацию об эффективности вакцин от тяжелого протекания болезни и повторной инфекции», — подчеркнула Сваминатан.

Она добавила, что на защищенность организма влияют и штаммы вируса. Новые варианты при этом распространяются быстрее. Третьим фактором член ВОЗ назвала биологические особенности каждого человек, способности его иммунитета и наличия сопутствующих заболеваний. При выдаче рекомендаций в организации принимают во внимание все перечисленное.

За ситуацией, по словам Сваминатан, наблюдает Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE).

«Есть свидетельства о небольшом снижении эффективности вакцин по прошествии примерно шести месяцев», — заметила она.

Пока что в ВОЗ, напомнила Сваминатан, рекомендуют бустерные дозы только для людей с ослабленным иммунитетом. Специалисты организации не знают, нужна ли будет в будущем постоянная повторная ревакцинация для здоровых — как при гриппе.