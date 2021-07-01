ВОЗ дала рекомендации по борьбе с «черной плесенью»

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при среднем и тяжелом течении COVID-19. Это поможет исключить заражение грибковой инфекцией, связанной с «черной плесенью».

Представитель организации в России Мелита Вуйнович в беседе с РИА «Новости» рассказала, что некоторые грибковые инфекции, которые были обнаружены у заразившихся коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами или плесенью. При этом плесень может вызвать мукормикоз, или «черную плесень», и аспергиллез.

«Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, например, с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет», — сказала она.

Чтобы минимизировать риски заражения грибковой инфекции, ВОЗ рекомендовала свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести». Но не в тяжелых случаях, отметил Вуйнович, так как лекарства действительно спасают жизнь.

Она добавила, что в больницах нужно чаще и тщательнее очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.