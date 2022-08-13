ВОЗ дала новые названия двум вариантам оспы обезьян

Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых не понравились жителям Африки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что необходимо было найти название, которое не выделяет страны Африки. Теперь бывшая клада бассейна Конго стала «клада один», а бывшая западноафриканская — «клада два».

«Кроме того, было решено, что клада II состоит из двух подвидов», — сказано в релизе ВОЗ.

Организация признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Особенно высок риск в Европе.

Редкая вирусная инфекция может передаваться между людьми. Обычно оспа обезьян протекает в легкой форме, но у некоторых пациентов возможны осложнения. Типичными симптомами болезни являются лихорадка, головная боль, озноб, сыпь.

Ранее сообщалось, что число заболевших оспой обезьян в Испании превысило пять тысяч человек. Больше всего случаев зафиксировано в Мадриде.