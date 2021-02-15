ВОЗ дала добро на экстренное использование вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного использования вакцину британско-шведской компании AstraZeneca. Это уже второй официально одобренный ВОЗ препарат. Первым стала вакцина от Pfizer.

Одобрение получили два варианта препарата. Сообщение об этом опубликовано на сайте ВОЗ. Один из них производят в сотрудничестве с южно-корейской компанией SKBio, второй — в Институте сыворотки Индии.

Информацию о вакцине изучала Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Специалисты решили, что препарат можно использовать для вакцинации пациентов всех возрастных групп от 18 лет и старше.

Эффективность вакцины, как показали исследования, составила 63,09%. У нее простые требования к хранению, поэтому, подчеркнули в ВОЗ, препарат подходит для небогатых стран.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что теперь у организации есть «все необходимое для быстрого распространения вакцин».

«Но нам все еще нужно наращивать производство», — процитировало его агентство Reuters.

Препаратом AstraZeneca прививают в Великобритании, его также разрешили к применению в Южной Корее. Евросоюз одобрил ее 29 января — после положительной оценки Европейского агентства лекарственных средств.