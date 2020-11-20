ВОЗ посоветовала не лечить больных COVID-19 ремдесивиром

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала использовать препарат ремдесивир для лечения ковид-больных вне зависимости от тяжести течения заболевания. До сих пор нет никаких доказательство того, что лекарство влияет на выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких.

Об этом со ссылкой на заявление группы международных экспертов организации по разработке руководящих принципов сообщает РИА «Новости». Несмотря на четыре исследования с участием более семи тысяч роль пациентов с COVID-19 роль ремдесивира в клинической практике остается неопределенной.

При этом эксперты поддержали идею продолжения дальнейших исследований влияния препарата на выздоровление людей.

Интерес к ремдесивиру возник после исследований по его объединению с новым лекарством hrsACE2. Ученым удалось снизить вирусную нагрузку и уменьшить распространение вируса на соседние клетки.

В конце октября Минздрав России рекомендовал включить в список лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции ряд препаратов. В том числе, ремдесивир.