facebook_pixel
    20 ноября 2020, 04:43

    ВОЗ посоветовала не лечить больных COVID-19 ремдесивиром

    Анастасия Кукова

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала использовать препарат ремдесивир для лечения ковид-больных вне зависимости от тяжести течения заболевания. До сих пор нет никаких доказательство того, что лекарство влияет на выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких.
    ВОЗ посоветовала не лечить больных COVID-19 ремдесивиром

    Об этом со ссылкой на заявление группы международных экспертов организации по разработке руководящих принципов сообщает РИА «Новости». Несмотря на четыре исследования с участием более семи тысяч роль пациентов с COVID-19 роль ремдесивира в клинической практике остается неопределенной.

    При этом эксперты поддержали идею продолжения дальнейших исследований влияния препарата на выздоровление людей.

    Интерес к ремдесивиру возник после исследований по его объединению с новым лекарством hrsACE2. Ученым удалось снизить вирусную нагрузку и уменьшить распространение вируса на соседние клетки.

    В конце октября Минздрав России рекомендовал включить в список лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции ряд препаратов. В том числе, ремдесивир.