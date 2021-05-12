Востребованность медицинских сестер возросла на 21% в Петербурге

Медицинские сестры стали более востребованы на профильном рынке в Петербурге. За последние пять лет их трудоустраивают в Санкт-Петербурге на 21% чаще. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные исследований hh.ru.

Также чаще нанимать медсестер стали в Карелии (32%), а также в Новгородской области (21%). Ленинградская область также продемонстрировала заметный рост с 2017 года (9%).

Наиболее существенный рост в России пришелся на первый год пандемии коронавируса: если в апреле 2019 года для медицинских сестер было открыто всего 2 200 вакансий, то в апреле 2020 года их количество достигло уже 5 600.

Средние заработные платы также в среднем подросли: с 27 836 рублей в апреле 2017 года до 39 061 рубля в апреле 2021 года.