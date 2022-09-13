Воспаление в ЖКТ назвали противопоказанием для приема витаминов | 360°

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Воспаление в ЖКТ назвали противопоказанием для приема витаминов

Врач Бережная: витамины могут усилить воспаление в ЖКТ, если оно имеется

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Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, в каких случаях врачи не назначают витамины.

По словам медика, если люди сами покупают витамины, важно помнить противопоказания для их приема.

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«Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие. Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер — это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности. Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача», — сказала Бережная.

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Во время любых хронических болезней принимать витамины можно и даже нужно. Как правило, такие пациенты находятся в дефицитных состояниях, им нужна коррекция, однако в острый период течения заболевания витамины не назначают, резюмировала медик.

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