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    05 октября 2020, 06:28

    Восемь взрослых и один ребенок обратились к врачам после посещения побережья Камчатки

    Ксения Басырова

    На жжение в глазах после купания в Тихом океане на Камчатке пожаловались девять человек. Им понадобилась помощь врачей.
    Восемь взрослых и один ребенок обратились к врачам после посещения побережья Камчатки

    «Обратилось за медицинской помощью к врачам восемь взрослых пациентов старше 18 лет и один ребёнок. Всем пациентам была оказана помощь. Даны рекомендации», — рассказала врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова в прямом эфире ситуационного центра.

    Пострадавшие не нуждались в госпитализации, их отправили лечиться домой. Все пациенты купались в океане в конце сентября — начале октября текущего года. По словам Волковой, пострадавшим диагностировали «химический ожог роговицы первой степени». Кроме жжения, они жаловались на покраснение и «пелену перед глазами».

    Сейчас на Халактырском пляже развернули фельдшерско-акушерский пункт, куда могут обратиться жители и гости региона при выявлении проблем со здоровьем. Там будет работать терапевт.

    Ранее глава Камчатки Владимир Солодов рассказал о трех версиях загрязнения воды в океане. Точнее можно будет установить лишь после проверки проб грунта и донных отложений.

    Новости SMI.FM