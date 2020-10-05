Восемь взрослых и один ребенок обратились к врачам после посещения побережья Камчатки

На жжение в глазах после купания в Тихом океане на Камчатке пожаловались девять человек. Им понадобилась помощь врачей.

«Обратилось за медицинской помощью к врачам восемь взрослых пациентов старше 18 лет и один ребёнок. Всем пациентам была оказана помощь. Даны рекомендации», — рассказала врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова в прямом эфире ситуационного центра.

Пострадавшие не нуждались в госпитализации, их отправили лечиться домой. Все пациенты купались в океане в конце сентября — начале октября текущего года. По словам Волковой, пострадавшим диагностировали «химический ожог роговицы первой степени». Кроме жжения, они жаловались на покраснение и «пелену перед глазами».

Сейчас на Халактырском пляже развернули фельдшерско-акушерский пункт, куда могут обратиться жители и гости региона при выявлении проблем со здоровьем. Там будет работать терапевт.

Ранее глава Камчатки Владимир Солодов рассказал о трех версиях загрязнения воды в океане. Точнее можно будет установить лишь после проверки проб грунта и донных отложений.