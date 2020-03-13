Восемь человек в России побороли коронавирус

Восемь человек, у которых в России был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны. В сообщении Минздрава сказано, что отпущены домой два гражданина Китая, пятеро россиян, один итальянец.

Утром 13 марта на Дальнем Востоке выписали из больницы всех россиян, которые были на борту прогулочного лайнера Diamond Princess. Их признали выздоровевшими.

«Последних двух российских туристов выписали из инфекционного отделения, больше там никого нет», — заявил представитель регионального Минздрава. У пассажиров не подтвердился коронавирус.

Семеро россиян вернулись с Diamond Princess 22 и 23 февраля. В инфекционной больнице Владивостока у них взяли анализы на COVID-19. Предварительные результаты оказались отрицательными. Еще двое российских пассажиров круизного лайнера — семейная пара из Владивостока — прибыли домой 29 февраля и тоже попали в карантин. Коронавируса ни у кого не нашли.

Утром стало известно, что в России стало на шесть человек зараженных коронавирусом больше. Четверо из них — москвичи.